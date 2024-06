Ordinanze in vista del G7: dove non si potrà parcheggiare il 12 e 13 giugno

BRINDISI – Divieti di sosta, chiusure di sottopassi, deviazioni di percorsi seguiti dai mezzi di trasporto pubblico. L’amministrazione comunale di Brindisi ha emesso una serie di ordinanze valide nella giornata del 13 giugno, quando il Castello Svevo ospiterà la prima cena di gala dei sette leader di governo del G7, allargata anche ai presidenti della Commissione europea e del consiglio europeo. Il ricevimento viene offerto dalla presidenza della repubblica. Anche Sergio Mattarella è fra i convitati. Nei giorni successivi, fino al 15 giugno, i lavori del vertice entreranno nel vivo, nel resort di Borgo Egnazia.

Aeroporto

Il Comune di Brindisi, sulla base delle indicazioni fornite dal questore, Giampietro Lionetti, aveva già disposto la chiusura delle strade limitrofe all’aeroporto (voli sospesi dalle ore 19 alle 23 del 13 giugno), dalle ore 7 dell’11 giugno, fino alle ore13 del 16 giugno, oltre alla chiusura, dalle ore 7 dell’11 giugno alle 24 del 15 giugno, del parcheggio aeroportuale della Brindisi Multiservizi, che sarà compensata con l’apertura di un’altra area di sosta, sempre nei pressi dello scalo aeroportuale (leggi l'articolo).

Attività di somministrazione

Per quanto riguarda la città, bar, ristoranti, pub e chioschi situati fra piazzale Lenio Flacco, la zona Sciabiche, piazza Crispi e via Amerigo Vespucci (rione Casale) dovranno retare chiusi per la giornata del 13 giugno. Ora arrivano altri provvedimenti in materia di viabilità (leggi l'articolo).

Divieti di sosta

Dalle ore 7 del 12 giugno fino a cessate esigenze, vigerà il divieto di sosta e di fermata lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle delegazioni (coperti da riservatezza), nonché lungo gli assi viari urbani inclusi nell’area di sicurezza e, ancora, lungo: via Carmine, dall’intersezione di via Giordano Bruno fino a via Cristoforo Colombo; piazzale Lenio Flacco; via Pasquale Camassa.

Non si potrà parcheggiare neanche in via Tarantini, dalle ore 00:00 del giorno 12 giugno 2024 alle ore 00:00 del giorno 16 giugno 2024.

Sempre in quei giorni, l'amministrazione comumale istituirà circa 2700 posti auto lungo la cintura del centro cittadino, collegati con la città tramite un servizio gratuito di bus navetta della Stp.

Mezzi di trasporto

Dalle ore 7 del 13 giugno e fino a cessate esigenze, sospensione e deviazione del servizio di trasporto pubblico (bus, taxi, media/lunga percorrenza) lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle delegazioni Vip, nonché negli assi viari inclusi nell’area di sicurezza urbana, con relativa pianificazione e redazione di un piano di viabilità alternativa.

Sottopasso e passaggio a livello

Dalle ore 7 e fino a cessata esigenza, chiusura sottopasso via Appia e passaggio a livello via Osanna

