L'Ordine dei commercialisti di Brindisi ospita seduta laurea università di Bari

BRINDISI - L’ordine dei dottori ommercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Brindisi apre le porte al territorio e ai futuri professionisti del settore. Lo fa ospitando una seduta di laurea, sessione autunnale, che si terrà nell’aula conferenze dell’Ordine che si trova a Brindisi, in via Sant’Angelo, 75.

Mercoledì 5 ottobre con inizio alle ore 10, i candidati del corso di Economia Aziendale, sede di Brindisi dell’Università Aldo Moro di Bari, discuteranno la tesi di laurea dinanzi alla commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Giovanni Lagioia.

L’iniziativa si inserisce in un ampio ed articolato progetto di radicamento territoriale da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti che intende essere parte attiva del processo di crescita del tessuto socio economico locale in un momento certamente delicato come quello che stiamo attraversando. Il modo migliore per pianificare l’immediato futuro è certamente partire dai giovani che si stanno formando per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Dialogare con il mondo dell’istruzione, in questo caso dell’Università, accogliere i laureandi in un ambiente che per qualcuno potrebbe a breve, in base alle proprie scelte post laurea, diventare famigliare, significa assumere un ruolo di raccordo tra il percorso universitario e quello professionale. Proprio in quest'ottica, già a fine luglio scorso, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confindustria Brindisi hanno ipotizzato di sedersi attorno ad un tavolo per formalizzare un accordo che acceleri il processo di interazione fra i tre soggetti e che di fatto faciliti il dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, circostanza che consentirebbe il superamento di tutte quelle criticità che in passato hanno ostacolato il passaggio del neo professionista da una realtà all'altra.

“Siamo felici di ospitare questa sessione di laurea - ha dichiarato Barbara Branca, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brindisi - sarà un piacere accogliere sia i docenti che i laureandi. E’ un modo per mettersi a disposizione di una provincia che, con la nostra presenza ed il nostro operato, vogliamo contribuire a far crescere. Sulla base di questi presupposti, credo che non esista un punto di partenza migliore rispetto ai giovani che si stanno formando per essere pronti ad esercitare la professione. A loro va il nostro in bocca al lupo. Ai membri della commissione esaminatrice e al prof. Lagioia, che ringrazio personalmente e a nome dell'Ordine per aver fortemente voluto da un lato l'avvio di questo percorso virtuoso e fruttuoso e dall'altro che la sessione di laurea si svolgesse proprio nella sede dell'Ordine, va il nostro benvenuto nella speranza che la sessione del 5 ottobre sia solo l’inizio di un’ampia e costruttiva collaborazione fra l’Università e l’Ordine”.