Ordine degli Agronomi e Forestali, insediato il nuovo consiglio direttivo

BRINDISI - Si è insediato il nuovo consiglio dell’ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Brindisi per il quadriennio 2021 - 2025 che ha eletto il nuovo presidente e gli organi sociali. Cosimo D'angelo è il nuovo presidente, vice presidente Franco Nigro, segretario amministrativo Anna Sacco, tesoriere Francesco Cascione. Il consiglio è composto, inoltre, da Giuseppe Agnusdei, Tommaso Giorgino, Vito Daniele Bernardi, Fabio Zullo e Cosimo Damiano Guarini.

"Il consiglio - si legge in una nota - propone maggiore incisività ed agilità nell’attività istituzionale propria che è quella finalizzata alla valorizzazione della professione oltreché del patrimonio agricolo e forestale della provincia di Brindisi, alla difesa del suolo e dell’ambiente rurale e forestale".

In particolare l’attenzione sarà posta sulle iniziative da intraprendere per contrastare la variazione che il territorio sta subendo per cause imputabili: ad una maggiore antropizzazione, ad una maggiore diffusione delle fitopatologie (la Xylella Fastidiosa ne è solo un esempio), alla desertificazione, alle variazioni climatiche in atto.

"Appare chiaro - continua la nota - come in assenza di opportuni interventi, le cause appena citate saranno capaci di variare i paesaggi, soprattutto quello agricolo, perdendo gli aspetti significativi e caratteristici giustificanti il valore di patrimonio. Sarà quindi la capacità di interrogarsi sulle migliori azioni di salvaguardia e di gestione degli ambienti rurali che permetterà alla nostra comunità di poter conservare la propria identità culturale e la biodiversità presente. In questo gli agronomi ed i forestali di terra di Brindisi sentono la responsabilità di contribuire ad aprire un dibattito, in tutte le sedi opportune, in modo da individuare attività, fortemente lungimiranti".