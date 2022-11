Ordine e sicurezza, il vertice a Francavilla Fontana dopo l'omicidio di Paolo Stasi

FRANCAVILLA FONTANA - Sono anomalie. Anomalie in un contesto tutto sommato sotto controllo. Lo Stato c'è a Francavilla Fontana. E' presente. E gli ultimi episodi di cronaca nera rappresenterebbero solo eccezioni. E' quanto emerge dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi, venerdì 18 novembre 2022, nell'aula consiliare di Castello Imperiali. A pochi giorni dall'omicidio di Paolo Stasi, è stata fatta luce sul pestaggio di piazza Dante, luogo della movida, del 22 ottobre scorso. Resta per il momento senza volto l'autore (o gli autori) dell'omicidio del 19enne. Ma gli investigatori stanno lavorando anche e soprattutto su questo fronte, come ha spiegato il procuratore della Repubblica, Antonio De Donno, presente al vertice di oggi.

Erano presenti le autorità che rappresentano lo Stato: il prefetto, Carolina Bellontoni; il questore, Annino Gargano; il procuratore della Repubblica, i vertici provinciali delle forze dell'ordine; il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo; altri esponenti politici, più defilati. Hanno preferito lasciar parlare colui che rappresenta la città, magari anche per dare un segnale di unità in un momento particolare, sentito. Il vertice è stato a porte chiuse, i cronisti non lo hanno potuto seguire. Stando alle indiscrezioni, verranno rafforzati i dispositivi già presenti. E sì che ultimamente i controlli delle forze dell'ordine, nella Città degli Imperiali, sono stati più serrati. Ovvia reazione, si dirà. Ma non è scontato. Come detto sopra, questi episodi recenti rappresentano in realtà delle anomalie.

La situazione criminalità, a Francavilla Fontana in particolare e nel Brindisino in generale, è tutto sommato sotto controllo. Un vero allarme non ci sarebbe. Ci sono problemi legati alla movida, ma questi problemi sono riscontrabili ovunque. C'è il caso dell'omicidio di Paolo Stasi, ma al momento va ritenuto come un caso a se stante, almeno finché le indagini non faranno luce. I dati statistici sembrano indicare se non proprio una flessione dei fenomeni criminali in tempi post lockdown, almeno uno stallo. Ma il problema è la percezione, ovviamente. Per questo lo Stato ha deciso di far senire la propria presenza a Francavilla Fontana. I dispositi sono confermati - dice a margine il prefetto Bellantoni - dunque i cittadini vedranno più forze dell'ordine sul territorio. Anche la percezione è importante.