Organici e altri problemi della Polizia di Stato: l'assemblea Siap del Brindisino

BRINDISI - Una sala conferenze "Brigadiere Zizzi" della Questura di Brindisi gremita ha dato il benvenuto al Giuseppe Tiani, segretario generale nazionale Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) che ha presieduto l'assemblea generale provinciale della sigla sindacale Tiani è stato accompagnato dal segretario generale provinciale, Cosimo Sorino, alla presenza dei vertici della Questura. Era presente il questore, Annino Gargano, e i dirigenti di vari uffici e articolazioni di questura, commissariati dipendenti e delle varie specialità della polizia di Stato di stanza nel Brindisino, che hanno partecipato all'assemblea.

Vari gli argomenti trattati che hanno interessato i poliziotti intervenuti in data odierna. Eccoli di seguito: misure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro 2022/24, specificità e tutela legale; tutela previdenziale e previdenza intergrata per le giovani generazioni di poliziotti; mobilità e rientro in sede dei vincitori dei concorsi interni; delega per correttivo al riordino delle carriere; riforma dei regolamenti di disciplina dpr 737/81 e di servizio dpr 782/85; rinforzi di personale. Tutti gli argomenti hanno riscosso l'attenzione dei presenti, che hanno approfittato della presenza del segretario generale nazionale per rivolgergli istanze.

Molti sono stati gli apprezzamenti per gli argomenti trattati e l'attenzione del Siap per i poliziotti brindisini. Si legge in una nota del sindacato: "Il segretario generale Tiani ha rivendicato ciò, per rappresentare al Governo le difficoltà che oggettivamente si riscontrano nel nostro delicato e complesso settore. Sul fronte del rafforzamento degli organici dobbiamo ricordare che solo poco tempo prima, abbiamo sollevato l'urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare il rischio di andare in difficoltà, in particolare nei periodi estivi con un afflusso di turisti notevole nella nostra provincia e nel Salento tutto. Inoltre, è la quarta volta in meno di due anni che il segretario generale nazionale Giuseppe Tiani, pugliese d'origine, interviene in questa provincia, segno di attenzione e del suo impegno per i poliziotti/e che vi lavorano da parte del Siap nazionale".

Il segretario generale nazionale Tiani ha inoltre incontrato i giornalisti e rilasciato delle dichiarazioni agli stessi. Infine, un fuori programma: la segreteria provinciale di Brindisi ha fatto omaggio al segretario generale di un quadro caricatura, apprezzato tantissimo dallo stesso.