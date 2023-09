A Oria c'è aria di cinema e di fiction: workshop per attori con Giorgio Vignali

ORIA - Il Generation Film Fest con l'organizzazione dell'Associazione Generation e in collaborazione con Resalio Produzioni, presentano il quinto workshop per attori, che si terrà il 28 e il 29 ottobre 2023 a Oria, presso l'istituto dei Padri Rogazionisti, situato in via Annibale Maria di Francia, 32. Recita una nota di Generation Film Fest: "Appuntamento ormai consolidato nella città di Oria, che ha avuto un grande successo con partecipanti provenienti da varie parti del Salento e anche dalla città di Roma".

Sarà presente anche il maestro Giorgio Vignali, che ha avuto una lunga e prestigiosa carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Come attore, ha recitato in alcuni dei film e delle serie tv più famose del panorama italiano, come Bomber, Grand Hotel Excelsior, Sapore di Mare, Professione Vacanze, Colletti Bianchi e molti altri. Inoltre, è stato protagonista e autore di alcune delle più famose sit-com italiane come Nonno Felice, Norma e Felice, Due x Tre, Io & la Mamma, Finalmente Soli, Don Luca, Il Mammo, Cascina Vianello. Come regista, ha lavorato con alcune delle più grandi star del cinema italiano. Con oltre 50 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, Giorgio è un maestro nell'arte della recitazione e della regia ed è in grado di trasmettere ai partecipanti al workshop le sue tecniche collaudate per aiutare gli attori a migliorare le loro performance sul set.

"L'Associazione Generation - prosegue sempre la nota - dopo il grande successo della Rassegna Cinematografica - Generation Film Fest 2023, sta lavorando alla sua terza edizione prevista per il 2024, che vedrà la partecipazione di grandi ospiti e masterclass formativi. Se vuoi restare aggiornato sulle iniziative e modalità di partecipazione, segui le pagine social instagram e facebook Generation Film Fest. Se vuoi partecipare al workshop di Giorgio Vignali. la scadenza per le iscrizioni è il 10 ottobre 2023. I posti sono limitati. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto scrivi a gffgenerationfilmfest@gmail.com".