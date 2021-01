Avis, prima donazione del 2021: testimonial l'attore Giuseppe Vitale

ORIA - Sabato 23 gennaio Avis comunale Oria inaugurerà le attività associative del 2021 con la prima raccolta dell’anno. In attesa di conoscere i dati ufficiali sulle donazioni di sangue ed emocomponenti registrate nel 2020, i volontari Avis sono all’opera per le attività di sensibilizzazione sul territorio comunale. Lo faranno grazie al supporto e alla testimonianza di Giuseppe, attore impegnato in piena

pandemia a consegnare teatro presso ogni abitazione, il quale ci ricorda che per ricostruire il nostro presente siamo chiamati a recitare la nostra parte migliore. Il messaggio del testimonial è accompagnato da una citazione di Martin Luther King, “Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo scalino”, che descrive lo spirito necessario con il quale avvicinarsi per la prima volta

alla donazione di sangue. Per questo Avis chiama in causa tutti i soci affinché rispondano responsabilmente alla prima chiamata dell’anno, cercando di conciliare gli impegni programmati di sabato con una breve sosta solidale presso la sede.

Il perdurare dell’emergenza Covid-19 impone il rispetto delle misure di sicurezza adottate finora, basate sulla tutela del donatore, sul contrasto ad ogni forma di assembramento di persone e sulla riduzione dei tempi di attesa. Anche sabato 23 gennaio, quindi, la raccolta sarà gestita su prenotazione, organizzando i flussi di donatori in intervalli di 30 minuti dalle 8:30 fino alle 11:30. È possibile prenotarsi al numero 334 9072180 o mediante App AVISnet. Avis informa che i donatori periodici che abbiano effettuato almeno una donazione nel 2019, attraverso la donazione saranno sottoposti a test sierologici gratuiti all’interno di uno studio di sieroprevalenza della Regione Puglia. Appuntamento quindi a sabato 23 gennaio, dalle ore 8:30 alle 11.30, presso il centro di raccolta fisso-uffici sanitari di via Frascata.