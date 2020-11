Oria, Avis: sabato 21 novembre la donazione di sangue

ORIA – Si svolgerà sabato 21 novembre la penultima donazione del 2020 organizzata dall’Avis di Oria, dalle ore 8:30 alle 11.30, presso il centro di raccolta fisso-uffici sanitari di via Frascata. Considerando la piena emergenza Covid-19, Avis ha chiesto a Mirella e Franco, coniugi testimonial del mese di novembre, di rappresentare l’importanza dei nuclei familiari in un periodo di distanziamento sociale e di promuovere il valore della donazione di sangue volontaria e gratuita come messaggio di unione e di risposta immediata ad una emergenza, così come accade nella vita quando si è chiamati a decidere e operare insieme nelle difficoltà.

Fino a nuove disposizioni si continueranno a rispettare le misure di sicurezza adottate finora, tutelando il donatore, evitando l'assembramento di persone e cercando allo stesso tempo di diminuire i tempi di attesa. Anche sabato 21 novembre, quindi, la raccolta sarà gestita su prenotazione, organizzando i flussi di donatori in intervalli di 30 minuti dalle 8:30 fino alle 11:30. È possibile prenotarsi al numero 334 9072180 o mediante App AvisNet. I donatori periodici che abbiano effettuato almeno una donazione nel 2019, attraverso la donazione saranno sottoposti a test sierologici gratuiti all’interno di uno studio di sieroprevalenza della regione Puglia.