Campagna di sterilizzazione dei cani padronali, pubblicato l'avviso

ORIA - Il comune di Oria intende effettuare una campagna di promozione della sterilizzazione dei cani di proprietà, rivolta ai cittadini oritani, per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei cuccioli e del randagismo, con costi interamente a carico dell’amministrazione comunale. I cittadini, con particolare riferimento ai titolari di aziende agricole, interessati alla sterilizzazione del proprio cane, al fine di accedere al servizio di sterilizzazione gratuito dovranno presentare il modulo, a disposizione presso il comando polizia locale e scaricabile dal sito internet del comune.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e presentato all’ufficio protocollo o trasmesso tramite pec con oggetto “Istanza Servizio di Sterilizzazione Gratuito Cane" poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it di proprietà,

unitamente alla copia del documento di riconoscimento del proprietario del cane e del tesserino sanitario ed anagrafico del cane. Potranno accedere al contributo i proprietari, residenti nel Comune di Oria, di cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina regionale, previa compilazione dell’allegato modulo di domanda.

Per ciascun nucleo familiare potrà essere accolta una solo istanza, ad eccezione delle aziende agricole per le quali potrà essere accolta istanza relativa ad un numero massimo di tre esemplari. Potranno essere accolte tutte le istanze sino all’esaurimento della somma a tal fine destinata, pari a 4mila euro, in ordine cronologico di arrivo delle stesse istanze. Il costo relativo alla sola sterilizzazione, consistente in idoneo intervento chirurgico a seconda del sesso dell’animale e di anestesia, sarà corrisposto direttamente dall’amministrazione comunale ai professionisti che eseguiranno gli interventi.