A Oria la campagna di sterilizzazione gratuita per cani e gatti

ORIA - Prende il via una campagna di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà dei cittadini residenti nei territori del comune di Oria, per tenere sotto controllo le nascite di cucciolate indesiderate e prevenire i fenomeni dell'abbandono e del randagismo.

L'obiettivo

Il progetto prevede un numero complessivo di 30 sterilizzazioni, suddivise in due differenti graduatorie tra cani e gatti, presso ambulatori veterinari di Oria che aderiranno all'iniziativa.

A chi è rivolta

La campagna è rivolta ai cittadini residenti nel comune di Oria proprietari di cani e gatti provvisti di microchip e iscritti nelle liste della Banca dati regionale degli animali di affezione, ai sensi della legge regionale numero 2 del 7 febbraio 2020.

I criteri

Si terrà conto dei seguenti criteri: 1) residenza nel comune di Oria del proprietario; 2) animale dotato di microchip; 3) iscrizione all'Anagrafe animale regionale; 4) sesso dell'animale, con priorità alle femmine; 5) data di protocollazione; 6) valore dell'Isee (redditi anno 2021).

Come fare

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2024 all'indirizzo protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it oppure a mano direttamente presso il suddetto ufficio protocollo del Comune di Oria. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete o pervenute oltre il termine indicato. L'avviso pubblico e il modello di richiesta sono già stati pubblicati sul sito del Comune di Oria.

Per informazioni

Presso il Comune di Oria, VI settore - Servizio benessere e tutela degli animali; telefonando al numero 0831.846552; per email: lucia-fanuli@comune.oria.br.it (dottoressa Lucia Fanuli).