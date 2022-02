Al via i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport

ORIA - Avranno inizio domani, lunedì 14 febbraio 2022, i lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza della palestra polifunzionale di Oria. Il progetto, che nei mesi scorsi ha ottenuto un finanziamento regionale di 150mila euro, avrà un costo complessivo di 433mila euro e la restante parte di 283mila euro sarà cofinanziata dal Comune mediante le somme derivanti da un mutuo stipulato nel 2009 e speso solo in minima parte per lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura. Gli interventi, come si legge in una nota dell'amministrazione comunale, riguarderanno il risanamento delle strutture lignee, l’adeguamento impiantistico, la rifunzionalizzazione degli spazi destinati agli spogliatoi/servizi igienici e il rifacimento della pavimentazione del campo da gioco.

"Avremmo voluto che i lavori fossero stati eseguiti durante il lockdown - dichiara la sindaca Carone - ma ciò non è stato possibile per due motivi principali: l'erogazione del finanziamento regionale e l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione della ditta che avrebbe eseguito i lavori. Così come non è stato fattibile posticipare l'inizio del cantiere al periodo estivo perché, visto il cronoprogramma dei lavori e le tempistiche attuali di approvvigionamento dei materiali, questo non avrebbe consentito di avere la struttura disponibile già per l'autunno di quest'anno, termine invece che ci siamo prefissati e per il quale ci impegneremo affinché venga rispettato."