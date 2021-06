Medico trovato senza vita nel bagno della sua abitazione

ORIA - Oria piange la scomparsa del dottor Ivano Caragli, 65 anni, trovato senza vita nella sua abitazione nella mattinata di oggi, venerdì 11 giugno. Il professionista, prossimo alla pensione è stato trovato chiuso in bagno riverso per terra. Per aprire la porta si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana. Sono stati i suoi pazienti, preoccupati perchè non lo sentivano da alcuni giorni, ad allarmare le forze dell'ordine che questa mattina si sono recate nella sua abitazione in via Latiano. C'erano, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e la polizia locale. Dopo la triste scoperta, sul posto è arrivato, anche, il medico legale Giovanni Taurisano per la ricognizione cadaverica. Il 65enne è deceduto per un malore e quindi, una morte naturale. Molto probabilmente l'uomo era lì già da un paio di giorni. Viveva da solo.