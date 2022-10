Una raccolta fondi nel ricordo di Francesco Perrucci, scomparso a 26 anni

ORIA - La comunità di Oria si sta muovendo per realizzare l'ultimo desiderio di Francesco Perrucci, il giovane volontario della Protezione Civile scomparso il 3 ottobre. La fidanzata del 26enne, Annamaria Maggiolino, ha organizzato una raccolta su GoFundMe che andrà al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Lecce. "Qualche mese fa - racconta - abbiamo scoperto che Francesco aveva un tumore, qualcosa di raro, con poche possibilità di riuscita".

"La nostra cittadinanza - continua - da tempo e a nostra insaputa, si era mobilitata per una raccolta fondi per far fronte alle tante spese che in quei mesi abbiamo affrontato. Ma ringraziando Dio - aggiunge - non ne avevamo bisogno".

"Francesco però - scrive Annamaria - accetta ugualmente quei soldi la promessa che avrebbe realizzato per Natale qualcosa per i bambini del reparto di oncologia pediatrica poiché aveva conosciuto la sofferenza e la speranza di quei posti".

"Con il ricavato - prosegue - provvederò personalmente ad acquistare quanto necessario al reparto di Oncologia Pediatrica di Lecce. Francesco - conclude - vi ringrazia".

La raccolta è arrivata a 1.700 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/52svkw-il-desiderio-di-francesco.