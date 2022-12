"La parola alle emozioni", sensibilità e solidarietà verso donne e più fragili

ORIA - Nella serata del 25 novembre 2022, presso la chiesa di San Francesco D’Assisi in Oria, il club Rotaract Ceglie Messapica ha patrocinato l’evento organizzato dalla confraternita Maria Immacolata “La parola alle emozioni”. La serata, condotta dalla speaker di Idea Radio Elisabetta Schiavone, aveva un doppio scopo: da una parte sensibilizzare la comunità tutta al tema della violenza contro le donne e, per questo, sono state interpretate magistralmente poesie, brani, canzoni aventi come riferimento proprio la donna in tutte le sue sfaccettature; la presenza della psicologa Anna Pepe Milizia ha posto l’accento sui profili e i retroscena psicologici che interessano questo tema.

Il secondo scopo, realizzato con la collaborazione dell’Ant territoriale e del Club Rotaract di Ceglie Messapica Terra dei Messapi, era quello di raccogliere fondi per acquistare tv color da destinare al reparto di Oncologia Day Hospital del Perrino dove ogni giorno centinaia di donne ricevono le cure chemioterapiche (già nello scorso anno, il Rotaract era riuscito a donare 2 tv color al reparto di oncologia del sesto piano del Perrino alla presenza del primario e presidente Aiom Saverio Cinieri). "E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e, ancor di più, coloro che hanno contribuito con una piccola offerta ad alleviare una sofferenza e a sostenere la macchina della solidarietà", si legge in una nota del Rotaract Club Ceglie.