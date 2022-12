Oria, vittime della strada: la tradizionale "Fiaccolata degli Angeli"

ORIA - Come ogni anno le associazioni Angeli della Strada, Angeli in Cielo e associazione S.I.N.G. "’Don Bosco"’ organizzano la "Fiaccolata degli Angeli" in memoria di tutti i giovani e delle vittime della strada della comunità oritana volati in cielo prematuramente e tragicamente. Recita un comunicato delle associazioni: "La fiaccolata non rappresenta un mero momento esterno, ma un vero percorso spirituale e di preghiera che culmina nella celebrazione dell'Eucarestia, momento centrale di tutta la manifestazione".

Ogni anno il percorso di fede termina in una parrocchia differente, quest’anno terminerà nella parrocchia "S. Francesco D'Assisi", dove all'arrivo sarà celebrata la santa messa. Un'importante novità quest'anno sarà l'aggiornamento del registro contatti telefonici delle famiglie coinvolte, per riuscire a coinvolgere anche famiglie di cui non si hanno riferimenti, anche per dare informazioni sulle prossime iniziative.

La fiaccolata si terrà domenica 11 dicembre, con partenza alle 18, piazzale Santuario Sant'Antonio di Padova, padri rogazionisti. In caso di pioggia, sarà solo celebrata la santa messa alle ore 19 presso la parrocchia "S. Francesco D'assisi". Le offerte saranno devolute in beneficenza. Concludono le associazioni: "Durante la serata è giusto non ci siano nomi, foto o striscioni identificativi in quanto intendiamo con questo momento raccogliere le preghiere e commemorare tutti i nostri angeli".