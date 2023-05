Orientamento al lavoro: presentazione ufficiale del progetto "Oriens"

SAN VITO DEI NORMANNI - Presentato ufficialmente ai cittadini, ieri (mercoledì 10 maggio), nella sala conferenze del Chiostro dei Domenicani a San Vito Dei Normanni, il progetto “Oriens, modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, un progetto finanziato nell’ambito della misura “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

Il progetto, proposto dall'Amministrazione Comunale di San Vito Dei Normanni d’intesa con diversi partner del territorio (la cooperativa Arnia di Poggiardo, l’associazione Futura di Brindisi, il Centro per l’Impiego di Brindisi, l’Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione di Poggiardo, la coop Ets Un Futuro a Sud di San Vito dei Normanni, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo allargata di Lecce, la Confartigianato di Brindisi, i due istituti comprensivi e i due istituti scolastici superiori cittadini), si rivolge sia a Neet, disocuppati e inoccupati che agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati nel dettaglio le attività che saranno realizzate: si va dai laboratori interattivi di orientamento presso le scuole alle giornate dedicate al lavoro, per far scoprire ai giovani competenze e professionalità mai prese in considerazione ma altamente richieste dal territorio. E, poi, lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro che aprirà i battenti già lunedì prossimo. Ubicato nel Chiostro dei Domenicani al piano terra dell’immobile che ospita la biblioteca comunale “Giovanni XXIII”, sarà attivo per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) e, grazie alla presenza di figure specializzate nell’orientamento e accompagnamento al lavoro, offrirà a tutti i cittadini supporto nella ricerca attiva di un lavoro.