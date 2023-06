Orientamento, sabato 10 giugno si parlerà di ricettività ed enogastronomia

MESAGNE - Si terrà sabato 10 giugno, nella sede di Lab Creation a Mesagne, a partire dalle ore 9:00, il secondo job day organizzato nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali”, il cui obiettivo è migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, qualificando le politiche attive per il lavoro e per le competenze e rafforzando la capacità di accompagnare e sostenere l’evoluzione del mercato del lavoro. Sarà approfondito il tema “Ricettività ed enogastronomia, l’impresa che comunica l’identità del territorio”.

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e del consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, interverranno: Pierangelo Argentieri, direttore generale di Tenuta Moreno, che relazionerà sul tema: “Le imprese ricettive tra bilanci e prospettive future”; Anna Saponaro, giornalista, che parlerà de “I linguaggi per comunicare aziende tradizionali e di ultima generazione”; Andrea Mingolla, consulente d’impresa, che approfondirà il tema: “Aziende storiche e start up, il ruolo del consulente finanziario”; Cosimo Saracino, giornalista, che farà il punto su “L’importanza dei social nella promozione delle imprese” e Verdiana Carone che racconterà l’esperienza di famiglia “Impresa Carone: la storia che diventa smart”.