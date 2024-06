Mesagne: arriva il supporto psicologico per le donne caregiver

MESAGNE - Sono 16 i vincitori della dodicesima edizione del concorso ‘Orizzonti Solidali’, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila e destinato al terzo settore pugliese. Una l’iniziativa premiata nel Brindisino. Con il progetto ‘Carewcare’ l’associazione di promozione sociale Conchiglia di Mesagne svilupperà una serie di attività di supporto sia psicofisico che psicologico per le famiglie con persone con disabilità, in particolare per le donne caregiver; previsto anche un servizio di trasporto dei disabili che aiuti le caregiver nelle attività quotidiane dei pazienti che necessitano di cure costanti.

La Fondazione destinerà quasi 300mila euro così ripartiti: oltre 255mila euro, contro i 250mila messi a bando, per 14 iniziative sociali, culturali e di assistenza sanitaria e circa 40mila per due progetti nell’ambito dell’abbandono scolastico, a fronte dei 30mila inizialmente previsti.

«Rinnovo i miei più vivi ringraziamenti a tutte le associazioni del terzo settore – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – che anche quest’anno hanno partecipato al bando ‘Orizzonti Solidali’, riponendo la loro fiducia nella Fondazione Megamark. Ogni anno la scelta diventa più ardua e difficile ma abbiamo valutato attentamente ogni singola proposta cercando di premiare i progetti più meritevoli, innovativi e che rispondono a bisogni concreti su tutto il territorio pugliese».

Dei 14 progetti finanziati - sui 291 candidati da tutto il territorio pugliese - sei sono nel Barese, tre nella BAT, due a Foggia e uno, rispettivamente, nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi. Otto iniziative interessano l’ambito dell’assistenza sociale, quattro quello dell’assistenza sanitaria e due riguarderanno la cultura. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, anche questa edizione di ‘Orizzonti solidali’ ha premiato un nuovo ambito, quello dell’abbandono scolastico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti.

L’elenco completo dei vincitori è consultabile sul sito www.fondazionemegamark.it

