Ortofrutta pugliese: in partenza 11 corsi di formazione per le aziende agricole

L’associazione Ente di Formazione Terra dei Messapi organizza per giovedì 29 aprile 2021 un seminario on line dedicato all’avvio delle attività formative

In partenza 11 nuovi corsi di formazione per le aziende agricole. L’associazione Ente di Formazione Terra dei Messapi organizza per giovedì 29 aprile 2021 un seminario on line dedicato all’avvio delle attività formative nell’ambito della Sottomisura 1.1. “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” del Psr Puglia.

Al webinar saranno presenti Toni Matarrelli sindaco di Mesagne, Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura ed Ambiente della Regione Puglia, Giancarlo Colelli, professore all’Università di Foggia, e Antonio Legittimo, presidente dell’associazione.

Saranno presentati i primi corsi in partenza dedicati al “Condizionamento post raccolta dei prodotti ortofrutticoli freschi” ed ai “Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto in servizio” rivolti ad imprenditori agricoli del settore ed ai loro dipendenti e che saranno impartiti on-line mediante la piattaforma e-learning “Scuola Rurale” dell’Associazione. Durante l’evento sarà inoltre presentato il volume “Gestione della Qualità e Conservazione dei Prodotti Ortofrutticoli” recentemente pubblicato a cura di G. Colelli e P. Inglese per i tipi della Edagricole di Bologna. Sarà possibile seguire gratuitamente l'evento in streaming sulla pagina facebook dell’associazione "Scuola Rurale”.