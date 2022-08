Ospedale di comunità: “Subito apertura altrimenti segnalerò sperpero di denaro” 

SAN PANCRAZIO SALENTINO - “Spero che la Regione dia immediate indicazioni operative per l’apertura dell’ospedale di comunità di San Pancrazio Salentino. Diversamente sarò costretto a segnalare alle autorità competenti lo sperpero di denaro per la ristrutturazione inutile dell’immobile". E' quanto dichiara Fabiano Amati, presidente della commissione regionale Bilancio e programmazione. "Si tratta di una struttura il cui funzionamento fu autorizzato dalla giunta regionale su un immobile di proprietà dell’amministrazione comunale - continua Amati - per il cui adattamento la Asl ha speso alcune centinaia di migliaia di euro e la Regione ha rinunciato al rimborso di diverse rate di un finanziamento erogato al Comune. A ciò si aggiunga l’importanza strategica dell’iniziativa, sulla strada del potenziamento dell’assistenza territoriale e quindi del minore impatto dei disservizi sulla domanda di cura delle persone. Ho sollecitato diverse volte l’assessore Palese, da ultimo ieri, e spero che le prossime ore siano quelle buone”.