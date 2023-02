Ospedale di Comunità di San Pancrazio Salentino: il punto della situazione

SAN PANCRAZIO SALENTINO - In una nota inviata agli organi di informazione l'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino, fa il punto della situazione sul nuovo ospedale di comunità in fase di realizzazione a San Pancrazio, una vera e propria novità per il territorio non essendo mai stato dotato di strutture sanitarie pubbliche.

"L’Amministrazione di San Pancrazio, insediatasi da più di un anno, ha immediatamente preso in carico i problemi dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio e con la massima collaborazione del direttore generale dr. Roseto e delle istituzioni regionali ha voluto sviluppare un nuovo percorso di interventi e di soluzioni alle gravi carenze nel settore (la quasi totale smobilitazione del Poliambulatorio e la insufficienza programmatico-progettuale dell’Ospedale di Comunità)".

"Il riscontro di quanto sopra ha portato ad una iniziativa amministrativa che vedrà la luce con gli investimenti del Pnrr nella Sanità brindisina e in particolare nel nostro Comune, con la realizzazione di una sede di Casa di comunità e di un ospedale di Comunità da realizzarsi nel periodo 2022-2026. Tra i servizi di cui potranno usufruire i cittadini non solo di San Pancrazio indichiamo i centri prelievo, la strumentazione tecnologica specialistica, i servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari e la presa in carico di anziani e fragili grazie a un team multimediale composto da Medici di Medicina Generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità e altri professionisti sanitari e del settore sociale".

"Con la delibera di giunta del 09/11/2022 è stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso all’Asl Br del fabbricato ubicato in San Pancrazio alla via Umbria al fine di realizzarvi con i fondi del Pnrr la Casa di Comunità e l’ospedale di Comunità essendo stato inserito nella rete assistenziale territoriale approvata con Dgr n° 688 del 11/05/2022 e pertanto si è approvata una nuova Convenzione e il progetto di fattibilità economica per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato ai fini di rendere accreditabile la Casa di salute e l’ospedale di Comunità, superando così le perplessità espresse dalla stessa dirigenza aziendale sul futuro di tale struttura"