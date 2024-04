Ospedale di Ostuni, ampliata offerta sanitaria: riaperti reparti e attivati ambulatori

OSTUNI - L'offerta sanitaria ad Ostuni è stata potenziata con la riapertura dei reparti di Ortopedia e di Chirurgia presso l'ospedale locale. Inoltre, sono stati attivati gli ambulatori di Allergologia, Endocrinologia, Ortopedia, Urologia, che si aggiungono a quelli già esistenti di Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Diabetologia, Fisiatria (domiciliari), Gastroenterologia, Geriatria (domiciliari), Medicina dello Sport, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Servizio Pneumotisiologico Territoriale (afferente alla Pneumogia territoriale di Brindisi).

A darne notizia, Tommaso Gioia (consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia), che dichiara: "Questo significativo ampliamento dell'offerta sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Ostuni. Tuttavia, per completare la struttura e garantire un servizio ottimale, sono necessari ulteriori interventi. Grazie ai finanziamenti ottenuti grazie al lavoro del management della Asl di Brindisi e all'impegno del consigliere regionale di Con, Avv. Alessandro Leoci, è stato possibile avviare la realizzazione del piano terra e del primo piano della piastra ospedaliera".

Al fine di garantire locali adeguati per i nuovi ambulatori distrettuali, i consiglieri Leoci e Gioia hanno già formulato delle proposte da sottoporre al management della Asl di Brindisi e agli organi regionali competenti. Si legge infine nella nota di Gioia: "Desideriamo ringraziare il direttore del distretto, Giuseppe Pace, il direttore generale dell'Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, e la direttrice amministrativa, Loredana Carulli, per il loro prezioso contributo e impegno nella realizzazione di questo importante progetto".