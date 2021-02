Ospedale Ostuni: al via i lavori di ristrutturazione del centro prelievi

OSTUNI - “Dopo la ristrutturazione di pneumologia, chirurgia e ortopedia, cominciano domani i lavori di ristrutturazione del centro prelievi dell’ospedale di Ostuni. Durata delle attività 60 giorni per un importo di circa 155.000 euro”. Lo comunica il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Nell’ambito della riorganizzazione delle attività e degli spazi esistenti all'interno del presidio ospedaliero di Ostuni è prevista l'ubicazione del Centro Prelievi con spazi per la donazione del sangue presso i locali a piano terra (ex Pronto Soccorso). Il progetto propone un intervento di ristrutturazione interna, consistente in un'ampia sala prelievi con adiacente sala donazione; una stanza medico; una stanza medico per colloqui; uno spogliatoio per utenti; un bagno per utenti; n.2 bagni per il personale; un'ampia sala d'attesa a servizio dello sportello Cup per i prelievi sangue".

"Per garantire l'idoneità dell'intera struttura saranno dunque necessari vari interventi di adeguamento sia al piano terra sia al piano primo e precisamente: realizzazione di tramezzature interne; fornitura in opera di porte interne; fornitura in opera di pavimentazione e rivestimenti; opere di pitturazione; realizzazione di impianti elettrici-speciali-telematici-idrico-fognanti-climatizzazione; realizzazione di un impianto eliminacode; realizzazione dell'impianto di videosorveglianza".

"Ringrazio il direttore generale della Asl Pasqualone per il costante interesse verso le attività di ristrutturazione ed il progettista nonché direttore dei lavori Ammirabile”.