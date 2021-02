Ospedale di Ostuni, al via i lavori per il nuovo centro prelievi

OSTUNI - Partiti oggi (martedì 23 febbraio 2021) nell'ospedale di Ostuni i lavori per realizzare il nuovo centro prelievi, con un spazio per la donazione del sangue. Lo annuncia il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone. "Il centro - spiega - sarà creato nella zona dell'ex pronto soccorso e disporrà di un'ampia sala prelievi con attigua stanza per la donazione, una camera per i medici, una zona per i colloqui, uno spogliatoio e una sala d'attesa per lo sportello cup".

"L'intera zona ristrutturata - aggiunge il direttore dei lavori, l'ingegner Renato Ammirabile - sarà utilizzata a giorni e orari alterni come centro prelievi oppure sala donazione. Per garantire l'idoneità degli spazi sono necessari vari interventi di adeguamento. Verranno sostituite porte, pavimentazione e rivestimenti, saranno realizzati nuovi impianti, da quello idrico a quello di climatizzazione, con un sistema eliminacode. La durata complessiva dei lavori sarà di circa due mesi".