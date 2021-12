"Carenza di operatori socio-sanitari nei nostri ospedali", la denuncia della Cgil

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Funzione Pubblica Cgil a firma del segretario generale brindisino Pancrazio Tedesco.

La scrivente Funzione Pubblica Cgil denuncia la grave situazione venutasi a creare nei presidi ospedalieri della Asl di Brindisi. Nei vari nosocomi e in particolar modo al Perrino, si registra una grave mancanza di personale Oss (operatore socio-sanitario, ndr) che ricade sia sui pazienti che sul personale infermieristico, il quale è costretto al sistematico demansionamento. Inoltre molti operatori in servizio hanno il contratto in scadenza al 31 dicembre. Il mancato rinnovo dei contratti causerebbe un aggravamento della già precaria situazione.

Da segnalare anche una “fuga” del personale infermieristico verso altre Asl che offrono contratti di lavoro più vantaggiosi, ovvero 36 mesi. Appare evidente che tale situazione compromette gravemente i livelli essenziali di assistenza e sicurezza. In particolar modo gli Infermieri in alcune unità operative. sono ancora una volta sono costretti a demansionarsi, nonostante il tribunale di Brindisi con la sentenza 306/2017 abbia già condannato l'Asl. Concetto ribadito anche dalla Corte d’Appello di Lecce “L’infermiere deve compiere il suo lavoro senza dover svolgere mansioni inferiori a causa della cronica carenza di personale Oss”. In quest’ultimo periodo il direttore generale si è impegnato per gli incarichi alla dirigenza, il che è lodevole, ma sembra essersi dimenticato del comparto. Chiediamo con forza uno sforzo a questa direzione generale affinché la situazione venga sanata il prima possibile.