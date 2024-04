Abbattute opere abusive in pieno centro storico: lo scorcio "rinasce"

OSTUNI - Dopo l'abbattimento di alcune opere abusive realizzate nel centro storico di Ostuni, il tipico scorcio di via Gaetano Tanzarella Vitale ritorna al suo aspetto originario e accattivante. I lavori sono stati eseguiti lunedì 22 aprile 2024: addio alle fioriere in muratura, a un pergolato metallico e alle sedute in pietra, che lì non dovevano esserci. Gli operai della ditta Schiavone Giuseppe da Ostuni hanno ripristinato lo stato dei luoghi, dando seguito alla determinazione numero 620 dell'8 aprile scorso.

L'atto dirigenziale, settore "Lavori e Opere Pubbliche", ha previsto l'affidamento diretto per un importo pari a 4.600 euro, a cui si aggiunge l'Iva al 22 per cento, per un corrispettivo totale di 5.612 euro. Gli abusi sono stati accertati dal settore Urbanistica, Edilizia, Suap, Demanio del Comune, in sinergia con gli agenti della polizia locale della Città Bianca. Per tali opere "non risulta presentata nessuna pratica edilizia presso il Suet di Ostuni, né risulta che dette opere siano state realizzate da questo civico ente", si legge nella determinazione.

Sempre nell'atto, si cita della documentazione fotografica, che indica che le opere sono state eseguite da ignoti e nell'arco temporale che va dal 2008 al 2021. Dunque il Comune si è mosso "per le vie brevi" e ha contattato la ditta menzionata sopra. Dopo la pubblicazione delle determinazione, gli operai hanno provveduto a demolire le opere abusive. E così questo scorcio della rinomata Città Bianca è tornato allo stato originario.