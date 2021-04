Precipitò in volo: i soci dell'Avio Club ricordano il farmacista scomparso 11 anni fa

OSTUNI - Sono trascorsi 11 anni dalla scomparsa del farmacista di Ostuni, Francesco Santoro, precipitato il 21 aprile 2010, con il suo aereo ultraleggero nelle campagne alla periferia di Lecce, mentre faceva un volo di addestramento per poter conseguire la licenza di pilota per voli privati. L'aereo decollò alle 7.30 del mattino dalla pista dell’Aero Club di Costa Merlata. Con parole di affetto e stima, i soci dell' Asd Avio Club Ostuni, intitolato al compiato fondatore, vogliono ricordare attraverso queste parole la passione e i valori trasmessi dall' amico Francesco Santoro a tutta la comunità pugliese.

“Era un mercoledì, una stupenda alba accendeva il cielo pugliese, ma per noi fu un giorno funesto. Il giorno in cui hai donato la tua giovane vita alla passione che ti legava al volo. Quello che più spesso ci ripetevi era “emozioniamoci”, un invito a seguire quella gioia interiore che diventava fisica e viscerale. Avevi trasmesso a tutti noi i valori e gli ideali tipici di un mondo che ti affascinava e che, con grande altruismo e caparbiamente volevi radicare nel territorio, a favore dei giovani e di una comunità apparentemente indifferente.

Hai dato vita a un gruppo energico, legato dalla passione per lo stesso progetto a cui tutti noi, e chi scrive in particolare, abbiamo aderito per godere del tuo entusiasmo. Per onorare la tua attività, nata dalla passione e dall’amore per il territorio, noi continuiamo a tenere in vita il tuo progetto, perseguendo sempre i valori di concretezza e trasparenza che hanno caratterizzato le tue azioni fin dall’inizio. Grazie Francesco, per tutto quello che ci hai trasmesso, per tutti valori che hai condiviso con noi e che ogni giorni ritroviamo nella tua eredità di affetti”.