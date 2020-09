Bambino e genitori positivi al Covid, chiuso per due giorni il nido comunale

OSTUNI - Rimarrà chiuso domani e dopodomani ( lunedì 28 e martedì 29 settembre), l'asilo nido comunale di Ostuni per motivi precauzionali a seguito della positività al Covid di una bambino e dei suoi genitori. Ad informare la direttrice della scuola è stata direttamente la Asl dato che, al momento, come affermato dal primo cittadino Guglielmo Cavallo, nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta al Comune. Il bambino, comunque, da giorni non frequentava il nido e i compagni della sua sezione non avrebbero sintomi. Mentre altri bambini non sarebbero entrati in contatto con il bimbo risultato positivo.

Per questo, almeno al momento, la Asl non avrebbe comunicato la decisione di effettuare i tamponi al personale, bambini e rispettive famiglie. Ma il nido resterà comunque chiudo per i prossimi due giorni. Stessa sorte era spettata ad un asilo privato di San Vito dei Normanni frequentato da un bambino risultato positivo al Covid dopo aver partecipato ad un matrimonio nella vicina San Michele Salentino. Al ricevimento, infatti, 12 persone erano state contagiate. In questo caso, tutto lo staff dell'asilo era risultato negativo ma circa una trentina di persone tra bambini e genitori sono in quarantena e l'asilo rimane ancora chiuso per 14 giorni come prevede la prassi.