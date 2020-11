Attrezzi, cestini e tabelloni rotti: inciviltà nel parchetto

OSTUNI - “Tabelloni divelti, attrezzi e panchine rotte: basterebbe dare una sistemata e il parchetto potrebbe diventare una risorsa per Ostuni. Specie in questi mesi in cui le palestre sono chiuse e l'attività fisica va svolta all'aperto”. Pier D'Ernesto, 41enne presidente e istruttore della Associazione sportiva dilettantistica “Enfasy” passeggia per l'area verde nei pressi del Palazzetto dello sport. Continua ad allenarsi lì insieme a un gruppo di amici e altri cittadini. E si fa portavoce dei loro suggerimenti.

La zona viene tenuta abbastanza pulita dal Comune di Ostuni, anche se qualche pacchetto di sigarette vuoto nelle aiuole e cocci di vetro nel campo da basket ci sono. Pier è ostunese doc, l'area la conosce bene. Dei tanti attrezzi disseminati in mezzo al verde, pochi sono ancora intatti, come dimostrano le foto pubblicate in questa pagina. Un tabellone e un canestro sono stati divelti, stessa sorte per un cestino per le immondizie.

“Servirebbe un poco di lavoro – spiega Pier D'Ernesto, qualche attenzione e, soprattutto, meno inciviltà da parte degli altri frequentatori: questo parchetto potrebbe diventare un gioiellino, una risorsa per noi ostunesi, in un periodo in cui le palestre sono ferme e possiamo riscoprire il piacere di allenarci in mezzo alla natura”.

E poi alcune panchine sono state rotte, così come un gioco per i bambini. Alcuni frequentatori dell'area verde non si sono comportati in maniera civile. La zona è un punto di ritrovo, anche per giovanissimi.

