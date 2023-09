Due eventi dedicati alla Palestina: tra fratellanza e volontariato

OSTUNI - Oggi, giovedì 14 settembre, dalle 18.30 in poi, nel salone parrocchiale della Madonna del Pozzo di Ostuni, il primo evento, organizzato dal Festival della Cooperazione Internazionale, dove, con l'ausilio di filmati originali, Riccardo Sirri, direttore di EducAid, la Ong riminese che si occupa in particolare di educazione inclusiva, interverrà proprio su quest’ultimo tema, presentando e raccontando dei progetti educativi portati avanti in Palestina.

Un esempio importante e chiaro di cosa può fare, tra le tante, la cooperazione internazionale, dato dai progetti di EducAid e della Rids (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, che comprende anche Aifo, Dpi, Fish e Ovci).

Previsti i saluti di Caterina Nacci, referente Aifo Ostuni. Introdurrà Franco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale, seguito dalla relazione di Riccardo Sirri, direttore di EducAid e dalle conclusioni di Franco Cavallo, coordinatore Aifo Puglia. Modererà l’evento il giornalista Alessandro Nardelli, direttore di In Puglia 24.

Infine, il 15 settembre, alle ore 18.00, presso Agriturismo il Vignale, si svolgerà la serata conclusiva dell’evento Zeitun, con una festa dell’amicizia e dell’accoglienza, tra la comunità ostunese e la comunità palestinese di Puglia e Basilicata.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ostuni e dal Festival della Cooperazione Internazionale, avrà come ospite speciale, Nichi Vendola, che presenterà il suo libro Patrie. Dialogheranno con l’autore, Franco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale e il giornalista Alessandro Nardelli, direttore di In Puglia 24.

L’evento vedrà la presenza di Riccardo Sirri, direttore della Ong EducAid, che gestisce vari progetti educativi per l'infanzia e per i diritti delle persone con disabilità in Palestina, che, anche in questo caso ci presenterà e narrerà dei diversi progetti che vengono portati avanti in Palestina.