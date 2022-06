Parata di stelle ad Ostuni per "Allora Fest": da Oliver Stone a Paul Haggis, gli attori Norton e Tomei

OSTUNI - Allora Fest, in programma dal 21 al 26 giugno, è pronto a diventare il Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica. Una manifestazione culturale unica e incisiva che celebra registi, artisti e musicisti, fonte di ispirazione capaci di mostrare l’umanità in tutte le sue sfaccettature. La città di Ostuni, grazie ad installazioni artistiche, concerti, red carpet e gala, si trasformerà in un vivace luogo di ritrovo di creatività e glamour e collocherà la Puglia all’interno del circuito cinematografico e artistico globale.

Le questioni sociali e ambientali saranno al centro della selezione dei film, con una particolare attenzione alle anteprime internazionali e italiane, che elevano l’animo umano e incoraggiano la diversità, l’inclusione, l’equità e la giustizia ambientale. In collaborazione con Palazzo Roma di Ostuni, Allora Fest, inoltre, riaccende il vero significato della masterclass. Durante i 6 giorni, un intenso programma di lezioni e workshop in sceneggiatura, regia, produzione, montaggio cinematografico e composizione musicale per il cinema sarà tenuto dai migliori professionisti dell'industria cinematografica, tra cui 10 vincitori o candidati agli Oscar e diversi vincitori di Emmy, Golden Globe e David Donatello.

I giovani artisti in erba che parteciperanno alle masterclass avranno così la possibilità di ricevere consigli direttamente da coloro che hanno lottato a lungo per raggiungere l’apice nella loro professione. Tra questi Oliver Stone, Edward Norton, Marisa Tomei e Paul Haggis. Sotto le stelle si presenterà un ricco programma di anteprime italiane e internazionali, mentre nella ex-Manifattura Tabacchi l’artista italiano di fama internazionale Paolo Canevari con Cardi Gallery presenterà un'installazione site-specific inedita.

Allora Fest punta a essere uno dei primi Green Film Festival in Italia e onorare gli artisti e gli attivisti che ammiriamo. A differenza dei premi di altri festival, i Alloro Awards non saranno consegnati a registi e attori, bensì registi e attori useranno la loro piattaforma per premiare i veri eroi della vita reale che fanno tutti i giorni la differenza, nella loro lotta per la giustizia sociale e ambientale.

Le direttrici artistiche sono la giornalista ed ex direttrice artistica del Taormina Film Festival Silvia Bizio e la curatrice d'arte contemporanea Sol Costales Doulton. Il direttore creativo è Riccardo Ruini - vincitore del Leone d’Oro al Festival della Creatività di Cannes e direttore di campagne pubblicitarie iconiche per marchi come Bulgari, Gucci e Valentino - e realizzato con il grande supporto dell'imprenditore pugliese Giovanni de Blasio. Il Festival è prodotto da Regione Puglia, Comune di Ostuni, Custodiamo la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission, Puglia Promozione e Aeroporti di Puglia e con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura. Main Partner: Gruppo Pettolecchia, The Adecco Group, Roma Film Accademy, Paragon 700 Boutique Hotel e Spa, Emmeauto Group e Beautick.