Legalità, prevenzione e trasparenza: il Comune incontra il mondo scolastico

OSTUNI - La città bianca torna a parlare di legalità con la "Giornata della Trasparenza", che si terrà domani martedì 9 novembre a partire dalle ore 9.30 presso l’auditorium della biblioteca comunale. Organizzato dalla segreteria generale e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori ostunesi, l’evento si concentra su uno degli argomenti più attuali e dibattuti, prendendo in considerazione le molteplici prospettive di analisi a cui si presta e le numerose implicazioni a cui rimanda.

In fase di dibattito, gli studenti presenteranno i progetti portati avanti sul tema della legalità, offrendo il proprio punto di vista sull’argomento e soffermandosi su considerazioni relative agli interventi dei vari relatori. La "Giornata della Trasparenza" sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Guglielmo Cavallo e del dirigente dell' istituto Pepe-Calamo, Francesco Dell'Atti ed entrerà nel vivo con le relazioni di Marco Berardi, consulente per la pubblica amministrazione in ambito di trasparenza ed anticorruzione, Gianmichele Pavone, avvocato e docente dell'Università del Salento e Giovanni Quartulli, dirigente del settore politiche sociali e pubblica istruzione del Comune di Ostuni.

Dopo il dibattito le conclusioni saranno affidate ad Antonella Palmisano, assessore alla pubblica istruzione. La conferenza sarà moderata da Francesco Fumarola, segretario generale del Comune di Ostuni e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Ostuni.