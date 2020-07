Guardia di Finanza, il generale Mattana in visita alla compagnia

OSTUNI - Il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Francesco Mattana, ha fatto visita, questa mattina, alla caserma “Mavm Fin. Russo Salvatore” sede della compagnia di Ostuni. L’ufficiale generale è stato accolto dal comandante provinciale di Brindisi, il colonnello Nicola Bia, dal comandante del gruppo di Ostuni Tiziano La Grua e dal comandante della compagnia di Ostuni capitano Gerardo Chiusano. Come da programma, il generale, dopo aver incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso la compagnia di Ostuni ha presieduto ad un briefing istituzionale, nel corso del quale il comandante del reparto ha illustrato i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Inoltre, sono state approfondite le principali tematiche operative riguardanti il corpo, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare riferimento, al contrasto delle frodi fiscali, alla tutela della spesa pubblica ed alla repressione dei traffici illeciti. Nel complimentarsi per l’attività complessivamente svolta dai finanzieri della compagnia, il generale Mattana ha ringraziato le fiamme gialle ostunesi anche per il contributo fornito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il contenimento del contagio, attraverso l’impiego di pattuglie impegnate in servizi di controllo del territorio dedicati.