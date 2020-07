Ostuni, da lunedì 27 luglio riapre l’ufficio postale di Corso Mazzini

OSTUNI - Da unedì 27 luglio riapre l’ufficio postale di Corso Mazzini ad Ostuni, chiuso dal mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. A renderlo noto l'onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle).

«Ne ho avuto conferma dai vertici di Poste nella mattinata di oggi. Sono contestualmente in corso le procedure di verifica per la riapertura anche dell’ufficio in via G. Tanzarella. Il mio impegno continuerà affinché anche l’area di via Giovanni XXIII possa tornare ad essere dotata degli stessi servizi, già attivati prima della Pandemia».

La parlamentare brindisina nei giorni scorsi aveva richiesto ai vertici provinciali e regionali di Poste Italiane un intervento mirato per la città di Ostuni, per una doppia chiusura delle sedi che in queste settimane ha creato non pochi disagi. «Le scene delle lunghe code agli sportelli, soprattutto in riferimento agli anziani al sole costretti ad attendere il proprio turno, o dell’incredulità dei turisti per la chiusura in pieno centro storico dell’ufficio di zona- sottolinea la deputata pugliese- meritavano una risposta immediata. Non si poteva continuare ad accumulare ancora ritardi e disagi. Con la serietà del confronto e l’impegno quotidiano nell’attenzionare questa vertenza, è stato dato un primo segnale alla cittadinanza. Ora occorre che Poste Italiane formalizzi la riapertura completa degli uffici ad Ostuni e vigilerò, da rappresentante istituzionale di questo territorio, affinché questo possa essere realizzato».