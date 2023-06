"Estate alle porte e bagni pubblici ancora chiusi: come faranno i turisti?"

OSTUNI - E' possibile in una nota meta turistica, quale è la Città Bianca, che i bagni pubblici siano chiusi, specie in un periodo di grande afflusso di visitatori? No, non è possibile, dicono dal movimento politico, di opposizione al neo sindaco Angelo Pomes, "Per Ostuni". Il movimento segnala "tra le diverse criticità che stanno oramai affliggendo la città da un anno e mezzo a questa parte, quella riguardante i bagni pubblici, che, incredibilmente, continuano a restare chiusi".

Per il movimenti si tratta di "una situazione insostenibile, che crea un notevole disservizio non solo agli ostunesi ma anche alle migliaia di turisti che affollano la Città Bianca. Molte sono le lamentele da parte degli operatori commerciali e dei fruitori dell'area mercatale, che vedono ormai da mesi l'impossibilità di fruire dei servizi igienici. Stessa situazione già allarmante e che rischia di diventare esplosiva in vista dell'estate. Nell'area circostante la villa comunale, con relativo aumento del degrado, i bagni, sono chiusi, in quanto, gli operatori che si occupavano della pulizia degli stessi, sono stati 'mandati a casa' dallo scorso settembre".

Prosegue la nota del movimento politico di opposizione alla neo costituita maggioranza: "Riteniamo inaccettabile che da mesi, in una città come Ostuni, impegnata nel difficile percorso di destagionalizzazione turistica, si viva qualcosa di simile. In vista dell'ormai prossimo periodo estivo, che coinciderà, ovviamente, col ritorno di un enorme flusso turistico, non osiamo neanche immaginare cosa potrebbe accadere se i servizi igienici presenti in città dovessero rimanere ancora inagibili".

Infine, la chiosa con auspicio: "Speriamo che la nostra voce, e quella degli ostunesi, giunga al neo insediato sindaco, affinché intervenga celermente nel ripristinare il decoro, consentendo anche il ritorno a lavoro del personale, assicurando la loro presenza già da subito. Ostuni, in questi giorni si sta presentando ai migliaia di turisti che la affollano priva di questo fondamentale servizio e ciò non è più possibile accettarlo".