Dolce&Gabbana presenterà la collezione d'Alta Moda a Ostuni: oltre 600 ospiti illustri

OSTUNI – Anche per l'estate del 2023, così come era successo lo scorso anno con Gucci, l'alta moda sceglie la Puglia per presentare alcune delle sue più importanti collezioni. Il centro storico di Ostuni farà da cornice alla sfilata di presentazione della nuova collezione della maison Dolce&Gabbana che sarà presente in Valle d’Itria dal 7 all’11 luglio prossimi. L’appuntamento con la Città Bianca è previsto per domenica 10 luglio.

La casa di moda più famosa al mondo ha individuato nella regione Puglia “lo scenario artistico, paesaggistico, architettonico e culturale ideale per ospitare la presentazione delle proprie collezioni”. Si legge nella delibera della commissione straordinaria alla guida del Comune di Ostuni che approva la richiesta della società Dolce&Gabbana di presentare la nuova collezione nella città Bianca, protocollata il 4 maggio scorso.

L’evento si svilupperà nell’arco di una giornata principalmente in Piazza della Libertà, interessando anche la Scalinata Antelmi, piazzetta Sant’Oronzo, via Cattedrale, corso Mazzini, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele oltre alle altre strade di collegamento del centro storico al punto di arrivo degli ospiti, individuato ai piedi della Scalinata Antelmi.

Il programma della manifestazione prevede oltre alla sfilata anche l’esposizione temporanee di collezioni di moda e di gioielli, shooting fotografici da realizzare nei siti più suggestivi della Città dal 07 al 13 luglio 2023. Prevede inoltre la partecipazione su invito esclusivo di oltre 600 ospiti illustri, operatori del settore e della stampa nazionale ed estera, professionisti di Alta Moda, tecnici e ogni altra maestranza impegnata nella realizzazione degli eventi.

La manifestazione rappresenterà, quindi, “un’occasione speciale e straordinaria per promuovere l’immagine di Ostuni nel mondo, con la sua vitalità culturale, la sua energia e la sua storia. Un’opportunità imperdibile, con una ricaduta mediatica e turistica senza eguali”.

Gli appuntamenti di luglio in Valle D'Itria caratterizzeranno la nuova tappa dell'ideale 'Grand Tour d'Italia' che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima Collezione Alta Moda a Taormina.