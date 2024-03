Ostuni protagonista su RaiUno grazie al vino bianco "Lumen in Aria"

OSTUNI - Lo scorso mercoledì 27 marzo Ostuni è stata protagonista, su Rai Uno, di un momento interamente dedicato al vino bianco identitario del territorio, grazie all'abbinamento realizzato dal sommelier Andrea Amadei durante la trasmissione di mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici. Amadei, infatti, ha presentato il bianco "Lumen in Aria" dell'azienda vinicola ostunese Villa Agreste, in abbinamento con la torta pasqualina dello chef genovese Ivano Ricchebono: "la luce del sole pugliese" nel calice ha dato modo di parlare della Città Bianca, del suo patrimonio olivicolo oltre che di quello viticolo, evidenziando come la Doc fosse praticamente sparita prima di essere recuperata negli ultimi anni.

Un lavoro di riscoperta dei vitigni tradizionali, che porta in tavola un vino composto da Impigno e Francavidda, due uve estremamente rare e per questo altrettanto preziose. Minerale e verticale il primo, suadente come un estratto di frutta tropicale il secondo, insieme danno vita ad un vino molto diverso dai bianchi a cui si è abituati in Puglia, e in grado di sostenere anche preparazioni gastronomiche strutturate, come, appunto, la torta pasqualina presentata nella puntata. Mentre Amadei proseguiva nel suo racconto, sono state mandate in onda immagini che raccontavano il territorio, partendo da una veduta mozzafiato di Ostuni, passando per i vigneti di Villa Agreste, arrivando fino al mare.

Un momento importante per la promozione territoriale, che si può rivedere per intero su Raiplay a questo link. "Un ringraziamento ad Andrea Amadei per aver voluto portare all'attenzione del pubblico di Rai Uno il nostro Lumen in Aria: teniamo molto a questo vino, come a tutte le nostre etichette, estremamente legate al territorio, anche attraverso l'immagine grafica che riporta sempre al santo protettore di Ostuni, il nostro Sant'Oronzo. Lavorare sulla riscoperta e riproposizione di questi vitigni rari ci dà un input quotidiano per fare sempre meglio, e non mancano gli apprezzamenti al nostro lavoro: lo scorso anno, infatti, proprio il Lumen in Aria ha ricevuto la Medaglia d'Argento al Concours Mondial de Bruxelles e i quattro grappoli della Guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier. Il che ci lascia ben sperare per il futuro", sono le parole di Enzo Iaia, titolare dell'azienda Villa Agreste.

