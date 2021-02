Da lunedì 15 febbraio riattivati tutti gli sportelli di Poste Italiane in città

Lo annuncia la parlamentare Valentina Palmisano: "Anche l'ufficio di via G. Tanzarella in pieno centro sarà riaperto"

"Bene la riattivazione di tutti gli sportelli di Poste Italiane a Ostuni. Da lunedì 15 febbraio anche l'ufficio di via G. Tanzarella, in pieno centro sarà riaperto". La parlamentare. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) accoglie favorevolmente la decisione di riabilitare per tutta l'utenza anche l'ufficio rimasto chiuso nella Città Bianca dal marzo del 2020. Nei giorni scorsi la conferma giunta anche dai "Delegati ai rapporti" con il Parlamento di Poste Italiane.

L'ufficio nei pressi di via Giovanni XXIII, così, tornerà nella piena funzionalità, rispettando le attuali normativi legate all'emergenza sanitaria. "Un duplice risultato importante raggiunto nelle ultime settimane: il ritorno a Ostuni a un'operatività completa delle quattro sedi migliorate e adeguate - spiega Valentina Palmisano - a quelli che sono processi di ammodernamento che diverranno utili nell'immediato futuro".

Diverse sono state in questi mesi le istanze, anche del territorio, a Poste Italiane per la riapertura di tutte le sedi a Ostuni. "E' stato importante il contributo corale dei rappresentanti istituzionali a ogni livello: oltre all'Amministrazione, anche i consiglieri comunali di opposizione hanno mostrato sensibilità per un servizio indispensabile per cittadini e imprese. Auspico - conclude la parlamentare originaria della Città Bianca - che questo possa ripetersi in futuro in uno spirito costruttivo a tutela dei bisogni dell’intera comunità".