Rifiuti, riapre il centro raccolta. A Villanova arriva la Cam mobile

OSTUNI - L’amministrazione comunale di Ostuni comunica che a partire da domani, giovedì 1 luglio 2021, riaprirà al pubblico il centro comunale di raccolta ed entreranno in vigore i nuovi orari di conferimento dei rifiuti. In particolare, nell’area urbana la raccolta avverrà da mezzanotte alle 6 del mattino, nel centro storico e nella zona ottocentesca la raccolta avverrà dalle 00.30 alle 09.30 e nelle zone marine la raccolta avverrà dalle 6 alle 12.20.

Novità anche per permettere di far fronte all’aumento dei conferimenti in virtù del numero crescente dei visitatori. Verrà, infatti, attivata la Cam mobile ubicata a Villanova, nei pressi dell’isola ecologica intelligente dalle ore 7 alle ore 18 con orario continuato dal lunedì al sabato e la domenica dalle ore 7 alle ore 12. Poi, per le utenze non domestiche del centro storico e della zona ottocentesca sarà attiva la raccolta straordinaria giornaliera da mezzanotte alle ore 4 nei pressi del parcheggio in zona Vitale, fino al 31 agosto 2021. Infine, dal 12 luglio invece, tutte le attività che esercitano somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nel centro storico e nella zona ottocentesca, dovranno utilizzare adesivi con codice a barre da apporre sulle buste del rifiuto da conferire.