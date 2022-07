Marina di Villanova, parte il servizio di Guardia medica turistica

OSTUNI - Sarà attivo dal primo al 31 agosto, dalle 8 alle 20, il servizio di Guardia medica turistica (continuità assistenziale) nella località marina di Villanova (Ostuni) in via Tancredi. Prevista nei prossimi giorni l’attivazione della sede di Torre Canne (Fasano).

Il servizio è attivo per i non residenti in soggiorno nel tratto Rosa Marina, Monticelli, Villanova, Costa Merlata.

A fine giugno era stato pubblicato l’avviso per il conferimento di incarichi per attività di continuità assistenziale nelle località turistiche di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Lendinuso e Campo di Mare, ma il numero delle istanze pervenute non è sufficiente ad attivare tutte le sedi previste. Nelle cinque località marine sono presenti invece postazioni stagionali del 118, con ambulanze già operative dal primo luglio e che proseguiranno il servizio fino al 31 agosto.