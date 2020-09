Smaltimento rifiuti, in arrivo cinque isole ecologiche intelligenti

OSTUNI - Con deliberazione di giunta comunale numero 176, l’amministrazione comunale di Ostuni ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione nel territorio comunale di 5 isole ecologiche intelligenti. “Questo tipo di isole ecologiche – spiega l’assessore all’ambiente Paolo Pinna – sono completamente informatizzate, dotate di autonomia e connesse alla rete 4G su canali cifrati. L’intelligenza degli apparati si completa con un sistema di misurazione del livello di riempimento, uno di conto dei pezzi e uno di videosorveglianza. Grazie ad un’app sia per smartphone che per tablet – conclude l’assessore – i singoli utenti potranno consultare una guida ai conferimenti, localizzare le isole ecologiche e visualizzarne lo stato di riempimento.”

Le 5 isole ecologiche verranno posizionate in via Petrolla in località Villanova, via Ten. A. Specchia, via Caduti di Nassiriya, via Beato Bartolo Longo e via Foggia. “Questo sforzo nasce dall’esigenza di creare anche nel settore dello smaltimento di rifiuti una semplificazione importante - conclude il sindaco Guglielmo Cavallo - con questa decisione facciamo un’ulteriore passo in avanti verso la creazione di una Ostuni smart”.