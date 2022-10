Alla scoperta del mondo sotterraneo: al via il quarto corso di speleologia

OSTUNI - Ha preso il via martedì 27 Settembre il 4° corso di speleologia, organizzato dal gruppo speleologico ostunese Geos e dalla scuola di speleologia Città di Ostuni. Il corso si svolgerà in 10 lezioni teoriche e 5 escursioni pratiche che permetteranno agli allievi di conoscere i fondamentali argomenti che riguardano l’affascinante mondo sotterraneo.

Il corso ha avuto inizio con il saluto del presidente del gruppo Geos, Francesco Lorusso, seguito dalla lezione di “Storia della Speleologia” condotta da Gianmichele Pavone, il quale ha permesso di conoscere anche la storia della speleologia ostunese dagli anni '50 dello scorso secolo ad oggi. La prima esercitazione pratica si è tenuta domenica 2 Ottobre sui pendii della scarpata murgiana di monte Morrone, nei pressi del Santuario di Sant’Oronzo. Tale prova, ha consentito agli allievi di addestrarsi su una parete di roccia alle prime manovre di progressione in grotta, assistiti da istruttori della Società Speleologica Italiana.

Le prossime settimane, nei giorni di martedì e giovedì, il corso prevede lezioni di “Elementi di Geologia e carsismo” tenuta dal professore. Mario Parise (UniBA), “Principi di tecniche d’armo”, “Topografia e cartografia”, “Vita animale e vegetale nelle grotte”, “Inquinamento e tutela delle grotte”, “Prevenzione degli incidenti” e termineranno con “Frequentazione umana delle grotte e Speleologia urbana” tenuta dallo storico e speleologo Sergio Chiaffarata.

Nei fine settimana gli allievi torneranno a esercitarsi nelle progressioni verticali in grotta affrontando prima grotte del territorio ostunese e di seguito spostandosi in provincia di Potenza e Salerno, per scoprire la bellezza degli ambienti carsici nonché lo straordinario mondo della speleologia. Il presidente del Gruppo Speleologico Ostunese Francesco Lorusso dichiara che: “Da sempre la speleologia affascina ogni essere umano, i corsi di primo livello sono lo strumento per colmare la sete di conoscenza e il naturale istinto di avventura umano, rendendo consapevoli gli allievi ed anche ogni speleologo, che gli ambienti naturali sotterranei sono uno scrigno di tesori e di informazioni scientifiche che vanno conosciuti, tutelati e valorizzati”.