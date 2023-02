"La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno": il sit in a Brindisi

BRINDISI - Per il Comitato contro le guerre della provincia di Brindisi, "la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno". Il comitato, a un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, aderisce all’appello alla mobilitazione lanciato da Europe for Peace e organizza per venerdì 24 febbraio, alle ore 17,30 a Brindisi, un sit in con musica in corso Umberto angolo via Conserva. Altre manifestazioni si svolgeranno dal 24 al 26 ovunque (in Puglia su iniziativa della Rete dei comitati per la pace pugliesi).

Si legge in un comunicato del comitato: "Senza una vigorosa iniziativa diplomatica, si prospetta una guerra che si protrarrà ancora per anni, con pesantissime conseguenze in termini di perdite di vite umane, devastazione ambientale, emergenza alimentare, crisi energetica nonché di ulteriore instabilità politica e crescenti disuguaglianze dentro e tra i singoli Paesi. Per non parlare del rischio di una guerra nucleare sempre più vicino. Conseguenze intollerabili per una comunità internazionale che oggi è chiamata con dolore a far fronte all’emergenza umanitaria e al bisogno urgente di ricostruzione delle popolazioni colpite dal terremoto".

Quindi, per gli organizzatori del sit in, "servono il cessate il fuoco ed una conferenza di pace internazionale. A questo obiettivo anche il nostro governo è chiamato a dare il proprio contributo insieme all’Unione europea. Solidarietà con le vittime di tutte le guerre. Basta con l’invio di armi, verso una conferenza di pace internazionale, verso il disarmo".