Disagi nei nuovi alloggi comunali: famiglie giovedì davanti al Comune

BRINDISI - Le famiglie residenti nei più recenti alloggi comunali realizzati in piazza Sandro Pertini, al rione Paradiso, giovedì prossimo (13 ottobre), alle ore 15, si ritroveranno davanti al Comune di Brindisi, in piazza Matteotti, con l’obiettivo di incontrare sindaco, assessori e dirigenti al ramo, sulla “situazione terribile in cui si sono venuti a trovare nelle cosiddette ‘case nuove’”. Lo si apprende da una nota diramata agli organi di informazione.

Inaugurate nell’estate 2021, le palazzine di piazza Pertini sono state assegnate a decine di famiglie che risiedevano nelle “baracche” di parco Bove e ad altre che si trovavano in condizioni di disagio, per un totale di 50 nuclei. Ma già pochi mesi dopo l’inaugurazione si sono verificati i primi cedimenti di calcinacci e parti di solaio (uno degli ultimi episodi risale allo scorso 8 luglio), anche all’interno degli appartamenti. I residenti segnalano inoltre malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento.