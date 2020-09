Palestre comunali ancora chiuse, niente allenamenti per gli sportivi brindisini

BRINDISI - Le palestre comunali avrebbero dovuto riaprire i battenti la settimana scorsa, ma attualmente non si ha nessuna notizia in merito. Gli impianti sportivi, utilizzati perlopiù da associazioni sportive dilettantistiche, erano stati chiusi a causa di dubbi sull'applicazione delle norme anti-covid. BrindisiReport ha raccolto lo sfogo di un tecnico di una associazione sportiva: "A tutt'oggi le palestre sono ancora chiuse e ci hanno comunicato che non sono state ancora sanificate. Quindi la riunione del 14 settembre scorso a cosa è servita? Vorrei precisare che la nostra Asd (associazione sportiva dilettantisca, ndr) svolge attività giovanile in particolare, cercando di sganciare i ragazzi dai loro cellulari, smartphone o pc e dando loro la possibilità di appassionarsi allo sport e quindi all'aggregazione. Svolgiamo anche campionati regionali e nazionali giovanili oltre a stage regionali per essere selezionati nell'ambito nazionale e comunque andiamo a rappresentare sempre la nostra città. Per questo volevo precisare che le altre società di altre città della nostra regione o fuori regione hanno già ricominciato e quindi quando inizieranno i tornei o i campionati noi purtroppo saremo indietro".

Venerdì 11 settembre si era tenuto un incontro fra l’amministrazione comunale e l’Asl Brindisi, al quale avevano preso parte gli assessori Tiziana Brigante e Oreste Pinto, il dirigente dell’ufficio Lavori pubblici, Fabio Lacinio, un paio di funzionari dell’ufficio Impiantistica sportiva e il dottor Marino Santoro, del Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’azienda sanitaria. La via d’uscita era stata trovata in una direttiva del Miur in cui non si parlava di sanificazione degli ambienti, ma di igienizzazione. Un ulteriore aiuto era arrivato da una direttiva della Conferenza Stato-Regioni in cui non si faceva riferimento né alla sanificazione né all’igienizzazione. Il Comune di Brindisi, di intesa con l’Asl, aveva optato dunque per l’affidamento alle società di accurati interventi di igienizzazione che poi dovranno essere attestati quotidianamente, sulla base anche dei protocolli previsti dalle federazioni di riferimento. L’amministrazione comunale, invece, si dovrà far carico di interventi settimanali di sanificazione.