Torna il palio dell'arca: gli schifarieddi daranno spettacolo nel porto interno

BRINDISI - Si avvicina il momento di un evento storico per la città di Brindisi: la XXVII edizione del Palio dell’Arca di San Teodoro si svolgerà domenica 04 settembre 2022 alle 18 nello specchio d’acqua antistante la Scalinata Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita. Un luogo a dir poco suggestivo che rievoca la leggenda del recupero dell’urna contenente le reliquie di San Teodoro a cui la stessa manifestazione si ispira.

La storica gara remiera realizzata dal Circolo Remiero Brindisi e dall’Asd “Vogatori Remuri Brindisi”, in collaborazione con l’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni nell’ambito delle Feste Patronali, rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Il Circolo Remiero continua così l’opera di valorizzazione di questo appuntamento a partire dagli elementi originali che lo hanno caratterizzato negli anni per trasformarlo in un brand identificativo della città.

Il Rione Sciabiche ed il Villaggio Pescatori si sfideranno sui tradizionali “schifarieddi”, imbarcazioni tipiche dei pescatori brindisini (i due mezzi su cui si svolgerà la gara sono stati acquistati dal Circolo Remiero Brindisi grazie ai fondi destinati al settore turistico e culturale acquisiti attraverso il progetto Pin della Regione Puglia). Protagonisti in barca saranno i Vogatori Remuri (reduci da una importante vittoria all’ultimo Meeting nazionale Trofeo dell’Adricatico e del Mar Ionio) a cui si uniranno alcuni atleti di lungo corso che, già in passato, hanno preso parte alla manifestazione remiera. La partecipazione all’evento è stata estesa anche agli atleti delle associazioni sportive (acquatiche) cittadine che hanno risposto all’invito. La gara prenderà il via dalla Scalinata Virgilio. Da lì, i partecipanti correranno verso le barche per una competizione a staffetta mozzafiato.

“L’idea – spiega il presidente del Circolo Remiero Antonio Romanelli - è quella di coinvolgere e formare durante tutto l’anno gli atleti delle associazioni sportive mappate sulla piattaforma online BrindisInMare.com dal Circolo Remiero, le stesse che hanno preso parte alla seconda edizione di “Brindisi in Voga” il 16 luglio scorso. Lavoriamo affinché il Palio continui a crescere e a rappresentare anche nel futuro le radici marinaresche, cuore della nostra storia culturale. Un altro nostro sogno è quello di realizzare il Palio interscuole per avvicinare le nuove generazioni alla voga tradizionale”.

Da segnalare un singolare aneddoto: l’insieme degli atleti partecipanti al Palio rappresenta la totalità dei quartieri cittadini (in riferimento alla propria residenza). Simbolicamente e non solo è un modo per coinvolgere tutta la città nella manifestazione, non solo i residenti nei quartieri marinari.

L’evento si avvarrà della partecipazione dell’amministratore parrocchiale della Cattedrale di Brindisi Don Mimmo Roma e del docente universitario Teodoro De Giorgio che fornirà dettagli storici circa l’evento e la leggenda; la telecronaca sarà a cura del giornalista Nico Lorusso.