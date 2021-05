"Parco delle Dune Costiere, adesso occorre mettere da parte le polemiche"

OSTUNI - "Fiducia e piena collaborazione con il nuovo corso del parco Dune Costiere. Buon lavoro al neo presidente Annarita Angelini, con l'auspicio che possa ridare autorevolezza e un nuovo slancio all'area naturale che ricade nei comuni di Fasano e Ostuni". Sono le dichiarazioni della parlamentare Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle). Commenta così la recente nomina dell'assemblea consortile del parco regionale Dune Costiere che ha scelto la professionista originaria di Fasano.

"Spero davvero che le polemiche e le lunghe incertezze che hanno caratterizzato questi ultimi mesi possano ora essere davvero archiviate. Gli operatori del parco hanno bisogno di una struttura solida in grado di essere da supporto costante e qualificato nelle complesse dinamiche dell'attuale difficile periodo storico. Ed è per questo - continua la deputata originaria di Ostuni - che serve rafforzare la sinergia tra pubblico e privato. Rivolgo un buon lavoro anche a Rosa Santoro. Il suo contributo in giunta potrà essere determinante nell'interesse delle comunità presenti nel Parco".

Un invito la parlamentare lo rivolge anche ai tre membri soci dell'area naturale: i comuni di Fasano, Ostuni e la provincia di Brindisi. "Logiche politiche appartenenti al passato hanno determinato questa lunga fase di stallo, risolta solo nelle ultime ore. Ora chiedo alle varie rappresentanze politiche di dare autonomia all'apparato tecnico e gestionale del Dune Costiere, senza interferenze che rischiano - conclude Valentina Palmisano (foto sopra) - solo di far accumulare ulteriori ritardi nelle analisi delle procedure e creare disagi agli operatori".