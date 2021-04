“N’annu te pandemia”: al via primo concorso di poesia in vernacolo

SAN PIETRO VERNOTICO - L’associazione dilettantistica sportiva Dialetto sampietrano organizza il primo concorso di poesia dialettale “Scrivi la tua poesia, imbusta e spedisci” dal tema “N’annu te pandemia” (un anno di pandemia”. I versi devono essere iscritti rigorosamente a penna ed essere inviati entro il primo maggio presso “Asd Dialetto Sampietrano via Alto Adige n. 12 - 72027 San Pietro Vernotico”. In possono essere recapitati a mano o inviati al numero whatsapp 340.5487500.

Il concorso è aperto a tutti, senza differenza di età e luogo di residenza. Le poesie presentate devono essere inedite, diversamente saranno scartate dal concorso. Non devono contenere offese alla religione ed alla differenza di genere, né oltraggi a persone esistenti o non-viventi

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita giuria, esterna alla associazione Dialetto Sampietrano a cui verranno sottoposti in forma anonima. I premi consistono in buoni omaggio, targhe o gadget. Le poesie regolarmente autorizzate saranno pubblicate sul sito e sui canali social della associazione Dialetto Sampietrano; successivamente si procederà all’organizzazione della serata pubblica di premiazione in data e sede da definire.

Qui il regolamento completo.