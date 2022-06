Pannelli fotovoltaici per famiglie bisognose: anche a Brindisi la campagna di raccolta fondi

BRINDISI - #UnPannelloinPiù è la nuova campagna di raccolta fondi promossa da Legambiente ed Enel X per la donazione di pannelli fotovoltaici da appartamento a famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

La campagna prevede un road show in 9 tappe, dall’8 al 27 giugno 2022, nelle maggiori città italiane, per sensibilizzare e informare la cittadinanza su tutti gli strumenti attualmente a disposizione per contrastare la povertà energetica e ridurre i costi in bolletta.

Dopo la prima tappa a Napoli, #UnPannelloinPiù arriverà venerdì 10 giugno a Brindisi. L’appuntamento è alle ore 10.30 presso lo stand di Legambiente, vicino al Consultorio Familiare di Piazza Raffaello (S.Elia), e sarà l’occasione per incontrare gli esperti di Legambiente e conoscere non solo i vantaggi del solare fotovoltaico e delle nuove opportunità tecnologiche, come il pannello solare da appartamento – economico e di facile installazione – ma anche tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre costi in bolletta e nei bilanci domestici. Efficienza e risparmio energetico, bonus sociali, comunità energetiche rinnovabili, condivisione di beni e servizi e molto altro.

Il programma

Venerdì 10 giugno: ore 10.30 Conferenza stampa. Partecipano: Tommaso Polci – responsabile Campagna itinerante #UnPannelloInPiù Legambiente; Doretto Marinazzo – presidente Circolo Brindisi; Ruggero Ronzulli – presidente Legambiente Puglia, Daniela Salzedo – direttrice Legambiente Puglia

Rappresentanti istituzionali: Riccardo Rossi – sindaco di Brindisi; Isabella Lettori assessore ai servizi sociali – comune di Brindisi; Vittorio Serinelli direttore sede Brindisi Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (Arca) - Nord Salento.

Angelo Di Giovine - Enel; Michele Pignatelli – presidente Cooperativa Legami di Comunità. Parroci delle parrocchie S. Lorenzo e Cristo Salvatore. Antonio Macchia – segretario generale CgilBrindisi

In occasione della conferenza stampa verranno donati i primi due pannelli alle famiglie brindisine, grazie alla collaborazione dei parroci di S. Lorenzo e Cristo Salvatore. L’appuntamento sarà anche l’occasione per supportare le famiglie del quartiere ad accedere ai finanziamenti del reddito energetico che la Regione Puglia ha appena formalizzato con apposito atto deliberativo. Si ringrazia per la collaborazione “Gli Artigiani del Gusto” di Romano