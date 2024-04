Il papa incontra la Federazione italiana dama: presente una delegazione brindisina

CITTA' DEL VATICANO - “Un gioco che unisce e stimola la mente”, così il santo padre ha definito la dama in occasione dell’udienza del 26 aprile 2024 in cui ha ricevuto una delegazione della Federazione italiana dama (Fid) in occasione del centenario della sua fondazione. L'incontro, svoltosi al Vaticano, Piazza San Pietro, all’interno del palazzo Apostolico, nella splendida cinquecentesca sala Clementina, è stato un'occasione per celebrare questo gioco antico e per riflettere sui suoi valori positivi.

Tra i circa 300 partecipanti, era presente anche una delegazione brindisina appartenente ai circoli damistici di Brindisi, San Donaci e Cellino San Marco, i quali hanno stretto la mano al santo padre come segno di ringraziamento per l’emozionante ed unica esperienza di vita.

Nel suo discorso ai membri della Fid, papa Francesco ha sottolineato due caratteristiche principali della dama: la sua capacità di stimolare la mente e la sua accessibilità a tutti. La dama, ha detto il ponefice, "richiede intelligenza, abilità e attenzione", ma non richiede grandi mezzi o strutture per essere giocata. Questo la rende un gioco ideale per persone di tutte le età e provenienze sociali.

Papa Francesco ha anche lodato la dama per il suo potenziale di unire le persone. In un mondo caratterizzato dall'individualismo, che a volte rischia di sfociare nell'isolamento, la dama offre un'occasione per incontrarsi e stare insieme con gioia, per conoscersi e sfidarsi sportivamente in “competizioni che fanno circolare aria pulita e fresca”. Oltre ad essere un gioco divertente e sociale, la dama è anche un ottimo esercizio per la mente.

"Il gioco della dama fa esercitare la capacità logica, e ce n'è bisogno - ha esclamato il papa - perché l'abuso dei nuovi media invece la fa addormentare!". L'incontro tra papa Francesco e la Fid è stato un segno di incoraggiamento per tutti gli amanti della dama, riconoscendo il valore di questo gioco semplice ma profondo, e invitando tutti a riscoprirlo come strumento di incontro, crescita personale e svago sano.

E' stata una grande iniziativa quella della Federazione italiana dama, che con il suo presidente Carlo Andrea Bordini e tutto lo staff, che, in occasione del centenario dalla fondazione, hanno dato la possibilità ai damisti presenti di vivere un’esperienza che resterà per sempre impressa nei cuori e nelle menti.

I tre circoli damistici brindisini, in piena sinergia con la scuola e le famiglie, insegnano che rispetto delle regole, correttezza nei confronti dell’avversario, voglia di stare insieme e socializzare, sono valori fondamentali nello sport e costituiscono le fondamenta della casa chiamata “vita”. Gli Istruttori Federali svolgono attività settimanale nei tre circoli sopra citati, esaltando il valore dello sport a 360° e insegnano che la lealtà sportiva, l’impegno negli allenamenti e la costanza sono valori ancor più importanti della vittoria stessa. Così come nella vita, anche nello sport vale il motto secondo cui “solo sul vocabolario viene prima la parola successo e poi la parola sudore”.

